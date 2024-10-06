"الدولية للفرانكوفونية": ارتفاع الدول الأعضاء بالمنظمة إلى 93 دولة وحكومة

أعلنت المنظمة الدولية للفرانكوفونية، خلال قمتها التاسعة عشرة، انضمام خمسة أعضاء جدد، ليرتفع عدد الأعضاء من 88 دولة وحكومة إلى 93.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/، أن الدول الجديدة التي انضمت إلى المنظمة هي: "تشيلي وولاية سارلاند الألمانية ونوفا سكوتيا (مقاطعة كندية) وأنجولا وبولينيزيا الفرنسية (هي مجموعة ما وراء البحار التابعة لفرنسا).

من جانبها.. أكدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية "لويز موشيكيوابو"- خلال كلمتها في ختام القمة، أمس /السبت/- أن "منظمتنا الحديثة تمكنت من إثبات أنها تكتسب جاذبية ونفوذا يوميا".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتح، /الجمعة/ الماضية، القمة الفرانكفونية التاسعة عشرة في فرنسا، تحت شعار "الإبداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية" في المدينة الدولية للغة الفرنسية بـ "فيلار كوتريه".

يشار إلى أن منذ 33 عاما، لم تستضف فرنسا هذا الحدث، الذي يقام كل عامين بحضور العديد من القادة الأفارقة.

