أوكرانيا: مقتل وإصابة 16 شخصا في غارات روسية على خيرسون

أعلن أوليكساندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، جراء قصف روسي لـ16 بلدة وقرية في المنطقة.

وقال بروكودين - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إن القوات الروسية قصفت، خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة قرى وبلدات بالقصف المدفعي والغارات الجوية؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين".

وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية في المنطقة؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى شاهق وستة منازل خاصة وخط أنابيب غاز ومستودع وسيارة إسعاف وحافلة وسيارات خاصة.

