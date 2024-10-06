16 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف مسجد يؤوي نازحين في دير البلح

استُشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، وأصيب العشرات جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا يؤوي نازحين بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية" في خان يونس، بشير جبر، بأن استهداف طائرات الاحتلال للمسجد أعاد إلى أذهان الفلسطينيين ذكريات الساعات الأولى من قصف المنازل في قطاع غزة، حيث وصلت الحصيلة غير النهائية إلى 16 شهيدًا والعشرات من المصابين.

وأوضح "جبر" أن المسجد يؤوي المئات من النازحين الذين فقدوا منازلهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف أيضًا مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما ذكر المُراسل أن الاحتلال قصف مدرسة الشافعي في حي الزيتون منتصف الليل، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة العشرات.