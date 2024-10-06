جيش الاحتلال: سنواصل العملية العسكرية في جباليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن أن العملية العسكرية في جباليا ستتواصل وفق الضرورة مع شن ضربات ممنهجة وتدمير جذري للبنى التحتية.

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ورفح والزوايدة، بالتزامن مع توغل الاحتلال شرق مخيم جباليا ومحاصرة عشرات العائلات.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حاصرت عشرات العائلات داخل المنازل والمدارس التي تؤوي نازحين،وذلك وسط قصف مدفعي على مناطق سكنية في جباليا البلد.

كما أطلقت طائرات مسيرة نيرانها على منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

استشهد الصحفي حسن حمد إثر قصف استهدف منزله في مخيم جباليا.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت جثمان شهيد، وأصابت خمسة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة الإمام الشافعي في منطقة السامر بمدينة غزة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون نتيجة غارة للاحتلال استهدفت مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد من محيط محطة العبادلة الأسطل، بالإضافة إلى شهيدة وعدد من الإصابات جراء قصف استهدف منزل عائلة قبلان في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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