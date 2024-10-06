واشنطن تجلي 145 شخصا إضافيا من لبنان

أجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 145 شخصًا إضافيًا من لبنان عبر طائرتين متوجهتين إلى تركيا، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية. يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على حزب الله.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس" إن رحلتين نظمتها الوزارة سمحتا لمجموعة من 145 راكبًا بالمغادرة من بيروت إلى إسطنبول، دون تحديد جنسياتهم.

وأوضح أن كل طائرة كانت سعتها تصل إلى 300 راكب.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ساعدت حتى الآن 600 مواطن أمريكي، مقيمين بشكل دائم في لبنان، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين، على مغادرة البلاد عبر رحلات جوية منظمة. وأشار إلى أنه منذ 24 سبتمبر، وفرت الوزارة أكثر من 2600 مقعد على رحلات تجارية ورحلات خاصة، مما استفاد منه المئات.

في سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية المكثفة على مناطق في لبنان تعتبر معاقل لحزب الله، حيث أعلن عن مقتل 440 عنصرًا من الحزب منذ بدء الهجوم البري يوم الاثنين، بينما أكد حزب الله استهداف مواقع عسكرية جديدة في إسرائيل.