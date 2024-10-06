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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا .. مكتبة المستقبل تنظم ندوة عن مماسة رياضة اليوجا

مكتبة المستقبل
مكتبة المستقبل
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تنظم مكتبة المستقبل فى السابعة من مساء غد الاثنين ندوة عن رياضة اليوجا يقدمها الدكتور ناجي طوبيا ؛ دكتوراه فى الصحة النفسية وادارة العلاقات الانسانية ؛ خبير فى علاج حالات الرهاب والوسواس القهري والاكتئاب .

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة انه على الرغم من نشأة رياضة اليوجا  وانتشارها في الهند منذ آلاف السنين، إلا أن شعبيتها أصبحت متزايدة في العديد من دول العالم. وسواء كان ارتفاع شعبية اليوجا مؤخراً قد حدث نتيجة زيادة في مستويات الضغط النفسي ، فهي تحمل العديد من الفوائد لأولئك الذين يدمجونها في حياتهم اليومية.

تتناول الندوة تاريخ اليوجا ؛ هل اليوجا دين؟ ؛ مدارس اليوجا ؛ مباديء اليوجا ؛ أوضاع اليوجا ؛التنفس اليوجى وفوائده ؛ الطاقة داخل الإنسان وكيفية تنشيطها ؛تمارين الضحك ؛ التأمل اليوجى وأهميته ؛ تدريبات بسيطة على الكراسى مع التنفس والتأمل .

رياضة اليوجا مكتبة المستقبل الوسواس القهري