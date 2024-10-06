هاريس تتعهد بمواصلة إدارة بايدن الدعم الفيدرالي للمناطق المتضررة جراء إعصار "هيلين"

تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، بمواصلة إدارة الرئيس جو بايدن، للدعم الفيدرالي للمناطق التي تعرضت إلى الدمار جراء الإعصار "هيلين".

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ عن هاريس قولها "إن مشاركة الأجانب في تقديم المساعدة يشير إلى أن لدى الغالبية العظمى منا الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما يفرقنا"، مضيفة أن المسؤولين الفيدراليين والمحليين سيواصلون العمل معا لتقديم الإغاثة والدعم والمساعدة للأشخاص الأكثر احتياجا.

وقد زارت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المناطق المتضررة من إعصار "هيلين" بصفتها مرشحة ديمقراطية للانتخابات الرئاسية، وليست كنائبة للرئيس.

والتقت نائبة الرئيس بأعضاء الحرس الوطني، وأعربت عن امتنانها للمساعدة التي قدموها للسكان.