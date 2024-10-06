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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أكثر من 30 غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في أعنف ليلة منذ بداية العدوان

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية
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شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت أعنف ليلة منذ بداية العدوان، إذ استهدفت بأكثر من 30 غارة، سمعت أصداؤها في بيروت وغطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم /الأحد/، بأن الغارات استهدفت محطة توتال على طريق المطار، مبنى في شارع البرجاوي بالغبيري، ‏⁧‫منطقة الصفير وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات وحي الأمريكان ومحيط المريجة الليلكي حارة حريك.

الضاحية الجنوبية بيروت لبنان