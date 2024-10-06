غرق سفينة تابعة للبحرية النيوزيلندية قبالة سواحل جزيرة ساموا وإنقاذ 75 راكبا

أعلنت السلطات في نيوزيلندا غرق السفينة "إتش إم إن زد إس ماناوانوي" التابعة لقواتها البحرية جراء اصطدامها بشعاب مرجانية بالقرب من جزيرة أوبولو في ساموا بجنوب المحيط الهادئ أثناء دراستها للشعاب المرجانية في هذه المنطقة.

ونقل راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الأحد/ عن الجيش النيوزيلندي قوله "إنه تم إنقاذ 75 راكبا كانوا على متن السفينة وغادروها في قوارب نجاة بعد جنوحها".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية السفينة الأوقيانوغرافية وهي تنفث الدخان مساء أمس /السبت/ قبل أن تغرق.