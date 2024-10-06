اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الاحد ، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القـناة.

رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 19 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 23 درجة .