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الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 : 4078 جنيها للشراء، 4089 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 22 : 3738 جنيها للشراء، 3748 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 21 : 3568 جنيها للشراء، 3578 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 : 3058 جنيها للشراء، 3067 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2379 جنيها للشراء، 2385 جنيها للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب: 28544 جنيها للشراء، 28624 جنيها للبيع.
سجل سعر الأونصة : 126831 جنيهات للشراء، 127187 جنيها للبيع.

أسعار الذهب تعاملات الذهب اليوم