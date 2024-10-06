أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4078 جنيها للشراء، 4089 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3738 جنيها للشراء، 3748 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3568 جنيها للشراء، 3578 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3058 جنيها للشراء، 3067 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2379 جنيها للشراء، 2385 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28544 جنيها للشراء، 28624 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 126831 جنيهات للشراء، 127187 جنيها للبيع.