ارتفاع عدد قتلى إعصار "هيلين" في الولايات المتحدة إلى 227 شخصا

أفادت شبكة "سي إن إن" بارتفاع عدد ضحايا الإعصار "هيلين"، الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة، إلى 227 قتيلا على الأقل.

وقالت الشبكة في تقريرها: "ارتفع عدد القتلى جراء إعصار "هيلين" إلى 227 شخصا على الأقل في ست ولايات".

كما أدى إعصار "هيلين" إلى إلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء الأمريكية، وتضررت أنظمة إمدادات المياه والاتصالات، وكذلك البنية التحتية للنقل.

واتهم عضو الكونغرس الأمريكي بول غوسار الإدارة الأمريكية بالفشل في الاستجابة للآثار المدمرة لإعصار "هيلين". معتبرا أن واشنطن أدارت ظهرها للأمريكيين في أحلك لحظاتهم

وانتقد الصحفي والناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك الحكومة الأمريكية، ودعاها إلى إنفاق الأموال على مساعدة المتضررين من إعصار "هيلين" في جنوب شرق البلاد، وليس إرسال الدعم العسكري لأوكرانيا.