ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فيديو|عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الطينية في البوسنة والهرسك

الفيضانات والانهيارات
الفيضانات والانهيارات الطينية في البوسنة والهرسك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل عمال الإغاثة والإنقاذ البحث عن قتلى وجرحى محتملين في البوسنة والهرسك على مدار يومين، حيث لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات.

وقالت السلطات إنه "لا يزال 10 على الأقل في عداد المفقودين، و12 شخصا لقوا حتفهم في يابلانيتسا وحدها بسبب فيضانات وانهيار طيني وسقوط أحجار.

وأضافت أن "4 أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق غمرتها الفيضانات في محيط القرية".

وتساقطت أمطار غزيرة على منطقة يابلانيتسا، وخربت الفيضانات في بعض المناطق الطرق ودمرت الجسور، ونتيجة للانهيارات الطينية، دُفنت قرى بأكملها، لم تظهر منها سوى أسطح بعض المنازل.

ودمرت تدفقات المياه خطوط الكهرباء والاتصالات، وتسببت الانهيارات الأرضية في قطع الطرق الرئيسية التي تربط سراييفو بساحل البحر الأدرياتيكي وتمر عبر يابلانيتسا.

ويُعتقد أن تدحرج الأحجار جاء من منجم يقع أعلى القرية، فيما تجري الشرطة تحقيقا في مدى إسهام حالة المنجم في حجم الكارثة في يابلانيتسا.

القتلى المفقودين الفيضانات الانهيارات الطينية البوسنة والهرسك