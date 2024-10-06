التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية يسجل أبطأ نمو في أغسطس

كشفت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية، السبت، أن مبيعات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية ارتفعت بأبطأ وتيرة على الإطلاق في أغسطس، بسبب تأخر الدفع من قبل منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية وظروف الطقس غير المواتية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقًا لهيئة الإحصاء الكورية، ارتفعت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت بنسبة 1.9% لتبلغ 19.56 تريليون وون (14.81 مليار دولار أمريكي) في أغسطس، ويمثل هذا أقل نمو على أساس سنوي منذ يناير 2017، عندما بدأت الوكالة في تجميع البيانات ذات الصلة.

وارتفع الطلب على المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 15.5% على أساس سنوي إلى 3.32 تريليونات وون، كما ارتفعت مبيعات خدمات توصيل الطعام بنسبة 15.4% إلى مستوى قياسي بلغ 2.74 تريليون وون.

وزاد الطلب على السلع اليومية على المنصات الإلكترونية بنسبة 9.7% إلى 2.72 تريليون وون، لكن التسوق عبر الإنترنت لخدمات القسائم الإلكترونية انخفض بنسبة 48.6% على أساس سنوي إلى 426.2 مليار وون، في أعقاب تأخيرات الدفع من قبل منصتي التجارة الإلكترونيتين "تمون" و"وي ميك برايس".

وتقدمت المنصتان المملوكتان لشركة "كيو 10"، ومقرها سنغافورة، بطلب حراسة قضائية في يوليو بعد فشلهما في سداد المدفوعات للموردين ورد بعض المبالغ للعملاء، وسط مشاكل السيولة بسبب صفقات الاندماج المندفعة التي أبرمها مالكهما.

وتقدر الحكومة الكورية الجنوبية أن المدفوعات المتأخرة تبلغ 1.28 تريليون وون، وهو ما يؤثر على نحو 48 ألف بائع.

ونمت المشتريات التي تتم عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة بنسبة 5.4% على أساس سنوي إلى 14.98 تريليون وون.

وأظهرت البيانات أن التسوق عبر الأجهزة المحمولة شكل 76.6% من إجمالي المبيعات عبر الإنترنت في أغسطس، بزيادة 2.5 نقطة مئوية عن العام السابق.