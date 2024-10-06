ارتفاع عدد الشهداء إلى 18 جراء غارة إسرائيلية على مسجد يؤوي نازحين في دير البلح

الأحد 06/أكتوبر/2024 - 04:08 ص

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بارتفاع عدد الشهداء إلى 18، وذلك إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مسجدًا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41،825 مواطنا، وإصابة 96،910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.