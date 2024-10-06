بالصور.. تكريم المعلمين المتميزين خلال احتفالية 100 معلم متمكن مبدع بالجيزة

أقامت وزارة التربية والتعليم احتفالية كبرى بالمدينة التعليمية؛ لتكريم المعلمين المشاركين في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع.

وتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وذلك بحضور كل من: أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ونادية عبدالله رئيس الادارة المركزية لشئون المعلمين والدكتور محمود حجاج مديرعام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين.

كما تم تقديم درع التميز والابداع من الادارة العامة للتواصل بالجيزة وأثناء الاحتفال تم تكريم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وهشام يحيى صابر مدير إدارة التواصل والدعم. كما تم تكريم 4 معلمين ومشاركة 8 اخرين وتم تقديم درع التميز والإبداع من الإدارة العامة.

وجاء ذلك التكريم تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، حيث يحتفل العالم بأسره بهذه المناسبة العظيمة؛ اعترافًا بجميل المعلم لما يبذله من جهد من أجل رفعة ورقي الأوطان.



