عودة التيار الكهربائي إلى مطار بيروت الدولي إثر الغارات الإسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام لبنانية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، عن عودة التيار الكهربائي إلى مطار بيروت الدولي بعد انقطاع دام لبعض الوقت إثر الغارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس السبت، عن خروج آخر مجموعة إنتاجية متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل وبالتالي توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية.

وقالت المؤسسة في بيان: "في ظل الظروف الحالية المختلفة، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه قد تم خروج قسرا ظهر اليوم 17/08/2024، آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل".

وأضافت أن هذا القرار جاء "بعد نفاذ مخزون المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون..)".

وأوضحت المؤسسة أن التوقف عن الإنتاج يأتي بعد استنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة.

وأشارت إلى أنها "ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسرا، بما يتجانس مع المخزون الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيا".

وتعليقا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان، أكد المدير العام للطيران المدني في بيروت، فادي الحسن، لوسائل إعلام لبناينة أن: "المطار يؤمن الطاقة الكهربائية حاليا من المولدات، ونأمل ألا تطول الأزمة".