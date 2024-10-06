شهداء وجرحى في قصف مسجد يؤوي نازحين أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.. صور

أفاد مراسل قناة الغد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، إن شهداء وجرحى سقطوا في قصف مسجد يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وف وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر حصيلة لها اليوم السبت، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 41825 شهيدا، إضافة إلى 96910 جرحى، منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، والمتواصلة منذ 364 يوما على التوالي".

وتشن إسرائيل حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، متسببة بدمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، كما تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

461564278_565692875783250_1046757157154181589_n

461712360_523714186935196_1758539582814619135_n

461824217_1311100383631398_7164704462553340992_n