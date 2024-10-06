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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف مسجد يؤوي نازحين أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.. صور

شهداء وجرحى في قصف
شهداء وجرحى في قصف مسجد بدير البلح
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أفاد مراسل قناة الغد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، إن شهداء وجرحى سقطوا في قصف مسجد يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وف وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر حصيلة لها اليوم السبت، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 41825 شهيدا، إضافة إلى 96910 جرحى، منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، والمتواصلة منذ 364 يوما على التوالي".

وتشن إسرائيل حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، متسببة بدمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، كما تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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شهداء جرحى قصف مسجد يؤوي نازحين أمام مستشفى شهداء الأقصى دير البلح