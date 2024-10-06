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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا تحتفل باليوم العالمي للمعلمين

وزير التعليم الإيطالي
وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا
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احتفلت إيطاليا باليوم العالمي للمعلمين، وهو يوم دولي يقام سنويا في 5 أكتوبر.

وأشاد وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا، خلال مؤتمر عقد في روما، السبت، بعمل المعلمين لشغفهم واحترافهم، مؤكدا على دورهم الأساسي في النمو المعرفي وغرس القيم لدى الطلاب، بجانب تعزيز مواهبهم.

وأشار إلى إدخال الذكاء الإصطناعي في المدارس، حيث يساعد في التدريس وتحديد المسارات التي يمكن أن تعزز الدراسة بشكل أفضل.

وأكد الوزير الإيطالي على أهمية المدرسة باعتبارها "ركيزة للنمو المدني والاجتماعي"، مشيرا إلى أنه في سياق تتزايد فيه التحديات التعليمية تعقيدا، يجب على المدارس أن تعمل كنقطة مرجعية للتدريب.

ايطاليا اليوم العالمي للمعلمين أكتوبر وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا