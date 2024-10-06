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الأحد 06 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان فلسطينيان بينهما رضيعة وإصابة 11 آخرين جراء قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد مواطنان فلسطينيان بينهم طفلة رضيعة، الليلة، وأصيب 11 آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق سكنية مدنية ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عشرات الغارات على مناطق شمال القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41،825 فلسطينيا، وإصابة 96،910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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