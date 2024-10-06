«مصر للطيران» تنقل 286 مصريًا عالقين في لبنان إلى أرض الوطن.. صور

الأحد 06/أكتوبر/2024 - 02:37 ص

نجحت وزارة الطيران المدني من خلال التنسيق والتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، في تسيير رحلة جوية استثنائية للناقل الوطني مصر للطيران رقم 1711 MS محملة بشحنة مساعدات طبية وإغاثية تصل حمولتها 22 طنا؛ عبارة عن 12 طن خيام وبطاطين من جانب القوات المسلحة المصرية، و10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة.

ووصلت الطائرة إلى مطار بيروت ظهر اليوم، ثم نقلت على متنها في رحلة العودة إلى مطار القاهرة الدولي 286 راكبًا من المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في بيروت، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، في ظل تطورات الأوضاع التي تشهدها دولة لبنان الشقيقة.

ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، حيث استقبل فريق من العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، الركاب وتقديم كل التسهيلات وأوجه الدعم اللازم لهم وتم على الفور إنهاء جميع إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

وأكد التزام الوزارة الكامل بتنفيذ واجبها الوطني من خلال التعاون المستمر مع جميع جهات ومؤسسات الدولة لتوفير كل سُبل الدعم المطلوب لضمان سلامة المواطنين المصريين وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأضاف وزير الطيران المدني: لقد كان هناك تعاون مستمر مع وزارة الخارجية وسفارتنا في بيروت لضمان عودة المواطنين العالقين في أسرع وقت ممكن، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بالدولة ممثلة في وزارات الخارجية والدفاع والصحة والداخلية والمالية وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، على دورهم الفعال في التنسيق والتواصل الدائم ما أسهم في إنهاء إجراءات عودة المواطنين العالقين بلبنان إلى مصر بسلام وأمان.

وفور وصول الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي أعرب المواطنون العائدون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وما وجدوه من تسهيلات وسرعة في إنهاء إجراءاتهم سفرهم ووصولهم بكل من مطاري بيروت والقاهرة، مشيدين بالدور الحيوي والجهود المبذولة التي تنفذها الدولة المصرية وجميع الجهات المعنية من خلال سرعة اتخاذ القرار بشأن عودة أبنائها المصريين المقيمين بالخارج؛ وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.