وزير العدل الكونغولي: فتح تحقيقات في حوادث غرق القوارب بـ"كيفو الجنوبية" و"كوانجو"

ذكرت وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية أن وزير العدل الكونغولي، كونستانت موتامبا، أصدر تعليمات للمدعين العامين في مقاطعتي "كيفو الجنوبية" و"كوانجو" ببدء الملاحقات القضائية واعتقال المسئولين عن حوادث الغرق في المقاطعتين واللتين قتل فيهما عشرات المواطنين ويقعان ضمن نطاق ولاياتهم القضائية.

ونقلت عن بيان لوزير العدل الكونغولي أنه أصدر أمرا للمدعين العامين في "كيفو الجنوبية وكوانجو ببدء الملاحقات القضائية والاعتقالات فيما يتعلق بحوادث تحطم القوارب التي وقعت على التوالي ببحيرة كيفو وفي نهر كوانجو".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن ما لا يقل عن 185 شخصا فقدوا حياتهم في تحطم قوارب نقل الركاب والبضائع في الممرات المائية بالكونغو الديمقراطية خلال الأشهر الستة الماضية.

وخلال الفترة نفسها، اعتبر أكثر من 600 شخص آخرين في عداد المفقودين في حوادث الغرق المأساوية، بينما جرى إنقاذ 275 شخصا على الأقل.

ويعد السفر عبر البحيرات ونهر الكونغو وروافده أمرا شائعا في الكونغو الديمقراطية نظرا لاتساع مساحة البلاد وقلة الطرق الممهدة فيها إلى جانب سيطرة المليشيات المسلحة على عدة طرق لاسيما في شرق البلاد المضطرب أمنيا.