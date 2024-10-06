أول قرار من الخطيب بعد انتهاء التحقيق مع أحمد قندوسي

أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرارًا عاجلًا بغلق ملف الحديث عن أزمة وكلاء اللاعبين، التي فجرها أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وخضع أحمد قندوسي لاعب الأهلي للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنادي مساء السبت، على خلفية التصريحات التي ادلى بها مؤخرا واتهم فيها مسئولو الأهلي بالفساد صفقة انتقال مواطنه زين الدين بلعيد.

وتواجد الخطيب في مران الفريق الأحمر، مساء السبت، على ملعب التتش في بداية استعدادات الفريق لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلمت «البوابة نيوز» أن محمود الخطيب تحدث مع محمد رمضان المدير الرياضي والإدارة التنفيذية بالنادي وأمير توفيق مدير التعاقدات وطالبهم بغلق الأمر تماما لحين الانتهاء من التحقيق في الأمر.

وطلب الخطيب من محمد رمضان متابعة ملف التحقيق وحسمه لإعلان القرار النهائي للرأي العام بعدما أعدت اللجنة القانونية تقريرا مفصلا بعد الاستماع إلى جميع الأطراف في التحقيقات.

وكان أحمد قندوسي قد ذكر في تصريحات تليفزيونية أن مواطنه زين الدين بلعيد كان على أعتاب الأهلي بنسبة تصل إلى 70٪ لكنه تمسك بإتمام الصفقة من خلال وكيله الرسمي، بينما حاول من تحدث معه من جانب الأهلي، فرض وكيل بعينه.