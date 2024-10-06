مصرع 3 عناصر شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة – سبق اتهامهم فى عدد من القضايا أبرزها: "قتل – سلاح - سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطهم والتنفيذ عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل - سرقة بالإكراه") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على (2،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش _ 3 بنادق آلية _ 5 فرد محلي وعدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم.

