استمرار حركة الملاحة الجوية بمطار بيروت رغم الغارات على الضاحية الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت ما زالت مستمرة تزامنا مع القصف العنيف الذي ينفذه الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية.

وأضافت الوكالة اللبنانية أن المطار شهد هبوط عدة طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط مساء اليوم.

وشن الطيران الإسرائيلي 4 غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات ( العمروسية)، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المواقع المستهدفة، وتصاعدت سحب الدخان فوق أماكن الاستهداف في الضاحية الجنوبية.