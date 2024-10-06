شهداء ومصابون في قصف من جانب جيش الاحتلال على شمال قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المسعفين نقلوا 10 شهداء وعددا من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة شعبان في جباليا البلد.

وأوضحت أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة خضورة قرب عيادة الوكالة بمخيم جباليا، وتم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

وأشارت إلى أن مسعفين من الهلال الأحمر نقلوا جثامين ثلاثة شهداء وعددا من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم جباليا، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العرابيد في بئر النعجة غرب المخيم.

كما ذكرت الوكالة أن عددا من المواطنين قد استشهدوا وأصيب عدد آخر، إثر قصف الاحتلال شاحنة توزيع مياه بالقرب من نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة، وأشارت إلى اضطرار عدد من العائلات الى النزوح من مناطق شرق جباليا والكرامة شمال غرب غزة والسلاطين والعطاطرة غرب بيت لاهيا.

وفي السياق ذاته، أصيب شاب جراء قصف جيش الإحتلال منزلا غرب دوار أبو صرار بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الإحتلال قصف مناطق مختلفة من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الأباتشي.