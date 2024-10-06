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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية "مردا" بالضفة الغربية وتهدد أهلها

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، قرية "مردا" شمال سلفيت الضفة الغربية وهددت أهالي القرية بالاعتداء عليهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت عددا من المركبات، وهددت الأهالي بالتنكيل بهم، بحجة رشق مركبات المستعمرين بالحجارة.

وتتعرض قرية "مردا" الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مدخلي القرية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

من ناحية أخرى، قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش،في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم إن" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر أكثر من مرة أنه يريد إعادة احتلال قطاع غزة، لتنفيذ المخطط الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية"، مضيفا أن "نتنياهو يؤمن بأن طوق نجاته في استمرار الحرب، لأن أي وقف للحرب معناه فتح كل الملفات التي جرى تجميدها".

قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مردا شمال سلفيت فلسطين الضفة الغربية