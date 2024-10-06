قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية "مردا" بالضفة الغربية وتهدد أهلها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، قرية "مردا" شمال سلفيت الضفة الغربية وهددت أهالي القرية بالاعتداء عليهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت عددا من المركبات، وهددت الأهالي بالتنكيل بهم، بحجة رشق مركبات المستعمرين بالحجارة.

وتتعرض قرية "مردا" الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مدخلي القرية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

من ناحية أخرى، قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش،في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم إن" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر أكثر من مرة أنه يريد إعادة احتلال قطاع غزة، لتنفيذ المخطط الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية"، مضيفا أن "نتنياهو يؤمن بأن طوق نجاته في استمرار الحرب، لأن أي وقف للحرب معناه فتح كل الملفات التي جرى تجميدها".