تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس

قام مساء السبت كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بَطريركِ المَدينةِ المُقدّسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين والأُردن، وبموجب قرار المَجمعِ المُقدّس المنعقد في القدس الشريف بتاريخ 3 أكتوبر الجاري 2024 إعلام، عن التعيينات التالية:

تشكيلة المحاكم الكنسية في الأردن:

1- محكمة البداية الكنسية

• الرئيس: الأرشمندريت فنيذكتوس

• نائب الرئيس: الإيكونوموس سالم مدانات

الهيئة الأولى برئاسة القاضي فارس الداوود، وعضوية كل من الإيكونوموس الكسيوس قاقيش وقدس الإيكونوموس بشارة دحابرة

الهيئة الثانية برئاسة رئيس محكمة البداية أو نائبه، وعضوية كل من يوسف حمارنة والقاضية نور الكفوف

2- محكمة الإستئناف الكنسية

الهيئة برئاسة القاضي فارس الهلسة وعضوية كل من الإيكونوموس سمعان خوري والقاضية كرستين فضول

التعيينات الرعائية الكنسيّة

1- كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية

• المتقدم: الأرشمندريت خريستوفوروس

- الإيكونوموس إبراهيم دبور

-الإيكونوموس الكساندروس مخامرة

-الأب نيكوفوروس حنحن

2- كاتدرائية البشارة في العبدلي

• الأرشمندريت روفائيل

- الإيكونوموس ايرينيوس مدانات

-الإيكونوموس سمعان خوري

3- كنيسة الصعود الإلهي في خلدا

الأرشمندريت فنيذكتوس

الإيكونوموس جراسيموس طاشمان

الإيكونوموس ذيوذوروس حداد

الإيكونوموس بشارة دحابرة

4- كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة في مرج الحمام

الأرشمندريت أثناسيوس

الإيكونوموس الكسيوس قاقيش

5- محافظة مادبا

كنيسة دير القديس جاورجيوس في البلد

كنيسة رقاد السيدة العذراء في حنينا

الرئيس الروحي:الأرشمندريت اندرياس

الإيكونوموس ذيوذوروس حداد

الإيكونوموس يوسف حمارنة

الأب اغناطيوس خليفة

6- مدينة الفحيص

كنيسة دير القديس جاورجيوس في البلد

كنيسة القديس يعقوب أخو الرب في العلالي

-الرئيس الروحي:الأرشمندريت خريستوفوروس

الإيكونوموس بندلايمون خوري

الإيكونوموس رومانوس سماوي

الأب استفانوس مرجي

الأب ميخائيل حداد

7- كنيسة القديس جاورجيوس في صافوط

الأب ميخائيل حداد

8- محافظة اربد

• الرئيس الروحي: قدس الأرشمندريت افتيميوس كنيسة دير القديس جاورجيوس في اربد

الأب ذيونيسيوس حداد

كنيستي القديس جاورجيوس في الحصن وشطنا

الأرشمندريت افتيميوس

9- محافظة عجلون

• الرئيس الروحي: الأرشمندريت افتيميوس

كنيسة الروح القدس في عجلون

الإيكونوموس غريغوريوس الريحاني

القديس جاورجيوس في عنجرة

الإيكونوموس يوحنا حداد

كنيسة النبي إيليا في الوهادنة

الأب ماركوس مرجي

10- محافظة الكرك

الرئيس الروحي: قدس الأرشمندريت سابا

كنيسة دير القديس جاورجيوس في الكرك

يوحنا حماتي

كنيسة القديس جاورجيوس في الربة

الإيكونوموس قسطنطين هلسة

كنيستيّ القديس جاورجيوس في ادر والحمود

الأب ثيوذوروس صويص

11- محافظتي الزرقاء والمفرق

الرئيس الروحي: قدس الأرشمندريت أثناسيوس

كنيسة دير القديس جاورجيوس في الزرقاء

الأب فيلبس جرجس

كنيسة رقاد السيدة العذراء في المفرق

الإيكونوموس ديمتريوس سماوي

التعيينات الإدارية

• معاون المطران: الأرشمندريت رفائيل

• نائب المطران: الأرشمندريت اثناسيوس

• مكتب المطران: قدس الأرشمندريت خريستوفوروس، قدس الإيكونوموس جراسيموس طاشمان

• قسم العلاقات العامة وتمثيل الكنيسة: قدس الإيكونوموس بولس خوري، الإيكونوموس فرح حداد، وقدس الإيكونوموس بطرس جنحو

• مسؤول مكتب الزواج: الإيكونوموس ايرينيوس مدانات

• مسؤول افتقاد العائلات: رئيس الشمامسة سيلفستروس

• مسؤول بيت العائلة المسيحي: الشماس المتوحد خريسانثوس

وايضا انتداب الأب إسحاق عطالله كاهنًا مناوبًا في رفيديا نابلس في الضفة الغربية

الكهنة الشيوخ (المتقاعدون)

• الإيكونوموس انطونيوس مدانات

• الإيكونوموس بولس خوري