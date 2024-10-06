فوز الفيلم التونسي "المابين" بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فوز الفيلم التونسي "المابين" للمخرجة ندى المازني بجائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربي.

وأعلنت اللجنة -خلال حفل ختام فعاليات المهرجان، مساء السبت- حصول الفيلم التونسي "خلف الجبال " للمخرج محمد بن عطيه على جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم عربي طويل.

بدورها أعلنت الفنانة الفرنسية ماريان بورجو رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، فوز الفيلم اللبناني "جئت من البحر" للمخرجة فيروز سرحال بجائزة أفضل فيلم قصير، وحصل الفيلم الفلسطيني "الغميضة "للمخرج رامي عباس، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ومن جانبه.. أعلن الفنان خالد سرحان رئيس لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر، فوز فيلم "دوائر" إخراج كيرلس جمال (كلية الإعلام جامعة بنى سويف)، بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي إلى ثلاثة أفلام هم "الشونة "لطلاب معهد الإسكندرية العالي للإعلام، "ذات الأرضين" لطلاب كلية الإعلام جامعة السويس، "الفيلق" لطلاب المعهد العالي للإعلام بالإسكندرية.

وأضاف سرحان أن جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم يحمل رسالة إنسانية ذهبت مناصفة بين فيلمي "لعل الله يراني" للمخرج محب وديع، و"الرؤية" للمخرج محمد سيحو.

وأعلن الفنان سامح حسين رئيس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الأطفال عن فوز فيلم "قصير عن الأطفال "، للمخرج الفلسطيني إبراهيم حنضل بجائزة أفضل فيلم، وفوز فيلم "لولا والبيانو" للمخرج أوغوستو زانفي، بجائزة أفضل فيلم تحريك.

وأعلنت إدارة المهرجان تأجيل إعلان جوائز مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو من الشباب، إلى حفل تقيمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالقاهرة.