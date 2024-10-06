الأردن يرحب بدعوة ماكرون وقف تصدير أسلحة للاحتلال تستخدم في حرب غزة

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير أسلحة الى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تستخدم في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن دعوة الرئيس الفرنسي هي خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما ينتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.

وثمن السفير القضاة، في بيان السبت، مواقف فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة وفق حل الدولتين، مشيدًا بجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وشدد على أهمية فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن عدم فرض عواقب حقيقية على إسرائيل سيؤدي إلى استمرار عدوانها على غزة ولبنان وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، بما يشكل خرقًا للقانون الدولي، وتهديدًا لأمن المنطقة برمتها.