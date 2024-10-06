ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة على قمة الدوري الإسباني بهزيمة فياريال

واصل فريق ريال مدريد مطاردة برشلونة على قمة الدوري الإسباني، بالفوز على ضيفه فياريال بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

بدأ ريال مدريد المباراة بقوة بحثًا عن الفوز، حيث دخل اللقاء بقوته الهجومية المتمثلة في الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد فياريال

قص الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي شريط أهداف المباراة في الدقيقة 14 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف للا شئ، رغم محاولة فياريال في تعديل النتيجة بكرة الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 16 التي ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، سجل فينيسيوس الهدف الثاني في الدقيقة 73، قبل أن يغادر ملعب اللقاء مصابًا في الدقيقة 79، ونزول التركي أردا جولر بدلًا منه.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبالتساوي مع برشلونة متصدر الترتيب، الذي يخوض مواجهة أمام ألافيس في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة في المركز الثالث.