الرئيس الأوكراني: الأسبوع المقبل ربما يكون إيجابيا بشأن دفاعاتنا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن الأسبوع المقبل ربما يكون إيجابيًا بشأن الدفاع عن أوكرانيا ورؤيتها لكيفية إنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" السبت، "في الوقت الحالي، تعمل فرقنا، من أوكرانيا والولايات المتحدة، وفرق شركائنا الآخرين على إعداد قرارات رامشتاين، وبشكل عام، تختص باجتماعات ومفاوضات الأسبوع المقبل، حيث يمكن أن يكون هذا الأسبوع إيجابيًا لمجال دفاعنا".

واستطرد الرئيس الأوكراني "من أجل رؤيتنا لكيفية انتهاء الحرب، سنفعل كل شيء من أجلها، سنفعل ذلك بفعالية مئة بالمئة، وستكون هناك مشاورات سياسية في الأيام المقبلة بين مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، وسيتحدث الأوكرانيون عن مضمون النقاط العسكرية لخطة النصر".

وأضاف "هذا شيء يمكن أن يعزز بسرعة أوكرانيا ومواقف أوكرانيا - وفي المقام الأول، خط المواجهة لدينا. وكل ما هو محدد في الخطة واقعي تمامًا بالنسبة لشركائنا".