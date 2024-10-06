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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفير الروسي في واشنطن أنتونوف يُنهي عمله ويعود لموسكو

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف
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قالت السفارة الروسية في واشنطن إن أناتولي أنتونوف قد أنهى فترة عمله سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة، وسيعود إلى موسكو خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال تصريحات من جانب السفارة لوكالة أنباء "تاس" الروسية أوردتها الأخيرة اليوم، حيث أضافت أن البعثة الدبلوماسية الروسية حددت أن "الطائرة التي تحمل أنتونوف ستغادر في الساعة 3:00 مساءً (بالتوقيت المحلي، أو 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم".

ويشغل أنتونوف (69 عاما) منصب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة منذ عام 2017، وترأس السفارة خلال الفترة الأكثر اضطرابًا في تاريخ العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تدهورًا غير مسبوق في العلاقات الثنائية بين الطرفين، وهو ما تلقي روسيا باللوم فيه على الولايات المتحدة.

السفير الروسي أناتولي أنتونوف واشنطن ي نهي عمله موسكو