مصرع شخص في حريق منزل بالدقهلية

لقي شخص مسن مصرعه متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة؛ إثر نشوب حريق في منزله بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

مصرع شخص حرقا فى حريق منزل بالدقهلية:

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغً لمأمور مركز شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية العصافرة مركز المطرية.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد شطا، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة بقرية العصافرة خلف المسجد الكبير وتبين وجود حريق فى الدور الثالث بمنزل مكون من ثلاث طوابق وجرى السيطرة على الحريق وإطفاء النيران.

وبالفحص تبين مصرع "أحمد ضياء محمد أحمد 60 سنة، المطرية"، متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة بالجسم.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.