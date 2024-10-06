«هاتريك» تورام ينقذ إنتر ميلان من فخ تورينو بالدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا صعبًا أمام نظيره تورينو بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وقاد المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، إنتر ميلان للفوز على تورينو في مباراة مثيرة وصعبة للنيراتزوري، بالرغم أنها كانت على أرضه ووسط جماهيره.

مباراة إنتر ميلان ضد تورينو

بدأت أحداث المباراة بالإثارة في الدقيقة 20، التي شهدت حالة طرد للضيوف، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه جريزمو مورفيان.

واستغل الإنتر النقص العددي في صفوف تورينو، ليسجل تورام هدفين متتاليين في الدقيقتين 25 و35.

وقلص دوفان زاباتا الفارق لصالح تورينو بهدف في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عزز ماركوس تورام تقدم النيراتزوري بهدف ثالث في الدقيقة 60، ليحرز ثالث أهدافه في اللقاء (هاتريك).

واستطاع نيكولا فلاسيتش تسجيل الهدف الثاني لفريق تورينو في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ليفوز إنتر ميلان بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز، ارتقى إنتر ميلان إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، خلف نابولي المتصدر بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز السادس.

