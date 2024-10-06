الجيش الإسرائيلي يعترف بخسائر بشرية كبيرة 11 قتيلا و38 جريحاً

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، عن مقتل 11 جنديا وإصابة 38 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية في مواجهات ومسيرات مع المقاومة في الجبهة الشمالية وقطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن العمليات العسكرية تتطلب ضريبة باهظة، مشيرا إلى أن قواتهم تقاتل في مناطق صعبة ووعرة في جنوب لبنان.

وأضاف هاغاري أنهم قتلوا منذ بدء العملية البرية، التي انطلقت فجر الأربعاء الماضي، نحو 440 من عناصر حزب الله، من بينهم 30 قائدا ميدانيا من مختلف الرتب، بالإضافة إلى تدمير ألفي هدف لحزب الله، بما في ذلك مبان عسكرية وبنى تحت الأرض.

ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجيش الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات بالتكتم على حصيلة خسائره الحقيقية، ارتفع إجمالي مصابي الجيش على جميع الجبهات منذ بدء التصعيد يوم 7 أكتوبر 2023 إلى 4 آلاف و567.