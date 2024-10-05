السفير القطري مهنئا بذكرى انتصارات أكتوبر: نستحضر دور جيش مصر لنصرة الحق العربي

أعرب السفير طارق على فرج الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وجيشاً وشعباً بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

وقال السفير القطري بهذه المناسبة" إننا نستحضر دور جيش مصر العظيم وتضحيات شهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل دحر المحتل ونصرة الحق العربي، واستعادة التراب الوطني المصري، سائلاً المولى أن يُعيد هذه الذكرى الوطنية على هذا البلد العزيز مصر بموفور الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ".