الكلاسيكو أزرق.. الهلال يهزم أهلي جدة في الدوري السعودي

حسم فريق الهلال كلاسيكو السعودية لصالحه، بالفوز على مضيفه أهلي جدة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

دخل الهلال اللقاء بالقوة الضاربة، حيث دفع خورخي جيسوس مدرب الزعيم بالثلاثي: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، ومالكوم في الخط الهجومي.

مباراة أهلي جدة ضد الهلال

أما أهلي جدة تسلح بقدرات المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بجانب الجزائري رياض محرز، والإسباني جابري فيجا، وفراس البريكان.

وقلب الهلال الطاولة على أهلي جدة، بعدما كان متأخرًا بهدف للا شئ، ليسجل الهداف الصربي ميتروفيتش هدفين متتاليين.

افتتح جابري فيجا التهديف في الدقيقة 12 من صناعة إيفان توني، ليضغط الأزرق على مرمى الراقي بقوة بعد هذا الهدف، وكانت أبرز محاولاته كرة سالم الدوسري في الدقيقة 38 التي اصطدمت بالعارضة، قبل أن يسجل ميتروفيتش هدفًا في الدقيقة 44، ليتخذ حكم اللقاء بإلغاء هدف المهاجم الصربي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلي جدة بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، نجح ميتروفيتش في إدراك التعادل برأسية في الدقيقة 56، قبل أن يهدر ركلة جزاء قرر الحكم إعادتها لتحرك حارس الأهلي قبل تنفيذ الركلة، وفي الإعادة نفذها ميتروفيتش بنجاح في الدقيقة 78، ليفوز الهلال على أهلي جدة بنتيجة 2-1.

وبعدما حسم الهلال كلاسيكو السعودية لصالح على حساب أهلي جدة، ظل الأزرق على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الإمبراطور عند 7 نقاط في المرتبة العاشرة.