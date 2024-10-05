توفت عروس بمحافظة بورسعيد، بعد ساعات من حنتها، اليوم السبت، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، وذلك قبل أيام من حفل زفافها الذي كان مقررًا له الخميس المقبل.

وفاة عروس قبل حفل زفافها بأيام في بورسعيد

وسقطت سلمى محسن الديب، اليوم، بشكل مفاجئ لتفارق الحياة، حيث كشف أفراد أسرتها أنها كانت في حالة طبيعية وتضحك قبل الوفاة، وتناولت معهم وجبة الغذاء الأخيرة، قبل أن تسقط وينقلوها إلى أحد المستشفيات الخاصة وهناك أخبروهم أنها فارقت الحياة.

وكان من المنتظر أن يشهد يوم الخميس المقبل حفل زفاف "سلمى" - عروس بورسعيد - إلا أنها فارقت الحياة قبله بأيام قليلة في ظل حالة من الحزن بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد.