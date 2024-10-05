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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع أمين شرطة سقط من قطار خلال سيره فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي أمين شرطة بمديرية أمن الدقهلية مصرعه إثر سقوطه من أحد القطارات خلف منطقة إسعاف كفر العرب بطلخا وعثر الأهالي علي جثته ملقاة بجوار شريط القطار وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

مصرع أمين شرطة سقط من قطار خلال سيره فى الدقهلية

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا من بعض الأهالي بالعثور علي جثة بجوار شريط القطار خلف نقطة إسعاف كفر العرب بطلخا. 
انتقلت علي الفور سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ بالفحص تبين وجود جثه ملقاة علي الأرض بجوار شريط القطار بنطاق قرية كفر العرب وبالفحص المبدئى تبين أن ذلك نتيجة سقوطه من القطار كما تبين أنه يدعى "عبدالباسط عبدالمحسن محمد،  40 سنة، ومقيم بالمحلة الكبرى، محافظة الغربية، ويعمل أمين شرطة بمديرية أمن الدقهلية.

جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة  الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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