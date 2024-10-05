مصرع ربة منزل وإصابة اثنين آخرين في حادث أعلى الطريق الدائري بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب اثنان آخرين في حادث أعلى الطريق الدائري بمنطقة ميت نما بمحافظة القليوبية، اتجاه مدينة السلام، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث مروري تسبب في مصرع ربة منزل وإصابة اثنان آخرين بمنطقة ميت نما اتجاه مدينة السلام، مما أدى إلى تعطل حركة المرور ومصالح المسافرين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية مصرع "رتيبة . ح . ز" 76 سنة، وإصابة "نور الهدى. إ . م" 75 سنة، و"فتحى . ح . ز" 84 سنة، نتيجة حادث تصادم سيارتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.