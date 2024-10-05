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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب ثمن هاتف.. عامل يطلق النار على آخر في الدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بإطلاق عيار ناري تجاه عامل جراج ما تسبب في إصابته بسبب ثمن هاتف محمول بمنطقة الدقي.

عامل يطلق النار على اخر بسبب ثمن هاتف

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي باستقبال عامل جراج مصاب بطلق ناري وادعاء تعدي آخر مقيم بدائرة القسم

بالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعامل لقيام المجني عليه بشراء هاتف محمول من المتهم ورفض دفع ثمنه، فقام المتهم بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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