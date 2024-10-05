وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان ملاعب خماسية ببسيون والمحلة الكبري

واصل وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية جولتهم الافتتاحية والتفقدية بمحطتهم الأخيرة داخل كلا من مدينة بسيون والمحلة الكبري بافتتاح العديد من المنشات الرياضية والشبابية بها.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبه اللواء أشرف الجندي إلي مركز شباب الفرستق وافتتحا به الملعب القانوني بأجمالي تكلفة ٤ مليون جنيه.

ثم توجها لتفقد نادي اتحاد بسيون للاطمئنان علي استمرار الأنشطة بالنادي وتفقدا مشروع ريحانة والذي يأتي تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وتبادل الوزير الحديث مع الفتيات المشاركين بالمشروع مستعما لهن لمعرفة أوجه استفادتهن من المشروع، وقام بعدها صبحي والجندي بالانتقال إلي معرض التأهيل والتوجيه المدني “درع يحمي ويصون”والذي تنظمة الادارة المركزية لتنمية النشء، بالإضافة لتفقدهم معرض وورش للهوايات الإنتاجية لتعليم الحرف البيئة وصناعة الفخار.

ثم توجه الوزير والمحافظ إلي الملعب الخماسي حيث التقيا بفريق كرة القدم النسائي وشاهدا فاصل من مهاراتهن داخل أرضية الملعب والذي يشرف علي تنفيذه الادارة المركزية لتنمية النشء وانتقلا بعد ذلك لمشاهدة عرض قتالي لفريق التايكوندو ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي .

وعلي هامش الجولة داخل نادي اتحاد بسيون حرص وزير الشباب علي الالتقاء بمجموعة من شباب الكيانات بقاعة النادي الكبري .

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالمباركة لمحافظ الغربية علي توليه قيادة المحافظة .. معبرا عن سعادته بتواجده وسط هذا الكم من الشباب المصري الواعي والمحب لبلده .

وعبرصبحي عن فخره لمواكبه الزيارة لاحتفالات مصر بانتصارات اكتوبر المجيدة.

وتقدم وزير الشباب بالتهنئة لأهل المحافظة لاحتفالهم بالعيد القومي للمحافظة رقم ٢٢٦.

ثم توجه الوزير والمحافظ إالي مدينة المحلة الكبري حيث تفقدا هناك ايضاً الأنشطة داخل نادي ٢٣ يوليو بمدينة المحلة الكبري، كما تفقدا عناصر من فريق المصارعة براعم وناشئين والتابع للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي .

مختتمين جولتهم بنادي ٢٣ يوليو بمشاهدة مباراة استعراضية لفريق الفتيات لكرة السلة بالنادي ويمتاز نادي ٢٣ يوليو بتواجد العديد من الابطال علي المستوي القاري والدولي حيث حصد أبطاله في الألعاب القتالية علي عدد "٢٠٩ "ميدالية متنوعة.

وفي هذا الشأن أعلن وزير الرياضة دعم النادي بمليون جنيه بالإضافة إلي تطوير الملعب الخماسي بالنادي.

ثم اختتما وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية جولتهم بمركز التنمية الشبابية بمدينة المحلة الكبري حيث قاما بافتتاح الملعب القانوني والخماسي بإجمالي تكلفة يبلغ ٨ مليون جنيه والذي سوف يخدم قطاع كبير من أهل وشباب محافظة الغربية ، كما تفقدا برنامج مشواري المنفذ من قبل الادارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، كما شاهدا معرضا للمنتجات الحرفية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة “أننا مستمرين في تنفيذ توجيهات القيادة السياسي بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضة بجميع محافظات الجمهورية من أجل تلبية طلبات ورغبات شبابنا واهلنا بمحافظة الغربية” .

فيما أشار اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية إلى الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في المحافظة وهو ما شاهدناه حتي الآن من عمليات التطوير والبنية الرياضة والشبابية الجديدة والتي تم افتتاحها اليوم في مراكز الشباب والأندية من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب والأسرة المصرية .