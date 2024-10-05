كواليس 5 ساعات من التحقيق مع أحمد قندوسي في النادي الأهلي

خضع الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا لجلسة تحقيق أمام الشئون القانونية بالنادي بعد التصريحات التي أدلى بها ووجه فيها اتهامات لمسئولي النادي عن طريقة التعاقد معه ودخول وكلاء بعينهم في صفقته، بالإضافة إلى عدم إتمام صفقة زميله في المنتخب الجزائري زين الدين بلعيد.

أعلن النادي الأهلي أمس الجمعة تحويل أحمد قندوسي إلى لجنة التحقيق، على خليفة تصريحاته الإعلامية حول فشل انتقال بلعيد إلى المارد الأحمر، خلال نافذة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي تفاصيل جلسة التحقيق مع قندوسي والتي استمرت قرابة 5 ساعات بعدما حضر أحمد قندوسي لمقر النادي الأهلي رفقة وكيل أعماله للخضوع للتحقيق في تواجد أمير توفيق مدير التعاقدات الذي طلب حضور التحقيقات مع اللاعب في الوقت الذي رفض فيه وكيل اللاعب أن يحضر مدير التعاقدات في الجلسة.

وأضاف المصدر أن أحمد قندوسي أصر على التصريحات التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية ولكن أكد أنه كان عليه الرجوع للنادي في البداية وهو ما أكده المدير الرياضي محمد رمضان.

وكشف المصدر أن اللاعب الجزائري قدم بتسجيلات صوتية ومحادثات وأوراق تثبت صحة تصريحاته التي أدلى بها بخصوص صفقته وبخصوص صفقة مواطنه زين الدين بلعيد.

وتابع المصدر أن مسئولي الأهلي تواصلوا خلال جلسة التحقيق مع علي كرماني وكيل اللاعب زين الدين بلعيد عبر الهاتف وأدلى بأقواله بما حدث معه خلال المفاوضات مع اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد وأكد صحة ما قاله أحمد قندوسي وتواصل مع المدير الرياضي محمد رمضان وأخبره بما تم خلال المفاوضات التي استمرت طوال 4 أشهر.

وقررت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي في ختام التحقيقات إعداد تقرير كامل بما حدث في الجلسة من أقوال أحمد قندوسي ووكيله بالإضافة إلى أقوال علي كرماني وكيل زين الدين بلعيد لتقديمها لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

زين الدين بلعيد يكذب قندوسي: الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل

وعلي جانب آخر خرج اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سينت ترويدن البلجيكي الحالي عن صمته وتحدث عن مفاوضاته مع النادي الأهلي في ظل حالة الجدل بعد التصريحات التي خرج بها مواطنه أحمد قندوسي صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، والمعار من قبل القلعة الحمراء ووجه فيها اتهامات لمسئولي الأهلي.

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: «بسم الله الرحمن الرحيم، كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احترامًا لزميلي وصديقي في المنتخب واحترامًا لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقاضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور".

وتابع بلعيد "النادي الأهلي لم يفرض على أي وكيل، أنا من اخترت وفوضت من يمثلني والمفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم".

وواصل: عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يُشاع وبعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم.