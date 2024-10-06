اليوم.. ثلاثي منتخب مصر في مهمة صعبة قبل فترة التوقف الدولي

تنطلق فترة التوقف الدولي فى شهر أكتوبر الجاري، غدًا الإثنين، وتنتهي يوم 15 من الشهر ذاته، ليخوض ثلاثي منتخب مصر: مصطفى محمد، عمر مرموش، محمد عبدالمنعم، 3 مواجهات صعبة، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي وكذا الألماني، وذلك قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطنى، استعدادًا لمواجهتى موريتانيا، المقرر لهما يومى 11 و15 أكتوبر الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

واستدعى حسام حسن، المدير الفنى للفراعنة، كلًا من: مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسى، عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألمانى، ومحمد عبدالمنعم، مدافع نيس الفرنسى، للمعسكر المقبل ضمن قائمة مكونة من 24 لاعبًا.

ولكن قبل انضمام الثلاثي لمعسكر منتخب مصر، يخوضون اليوم مباريات صعبة مع أنديتهم، قبل ساعات قليلة من السفر إلى القاهرة، حيث يوضع مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم فى اختبار صعب فى الدورى الفرنسى مع نانت ونيس على الترتيب.

«عبدالمنعم» و«الأناكوندا» في اختبار صعب بالدوري الفرنسي

يبدأ مصطفى محمد مباريات المحترفين الثلاثة، حينما يواجه رفقة نانت، أولمبيك ليون فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يحل الكنارى ضيفًا على نظيره ليون بملعب جروباما ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدورى الفرنسى.

وبالرغم أن، ليون متأخرًا فى جدول ترتيب الدورى الفرنسى قبل انطلاق الجولة السابعة، إلا أنه يظل أحد عمالقة مسابقة «ليج 1»، ويضم فى الفترة الحالية عناصر مميزة بين صفوفه، مثل الجزائرى سعيد بن رحمة والإيفوارى ويلفريد زاها والمخضرم ألكسندر لاكازيت.

ولم تكن الفترة الحالية، أفضل فترات «الأناكوندا» مع نانت، وذلك تحت قيادة المدرب أنطوان كومبارى، الذى يعتمد على ماتياس أبلين فى قيادة خط هجوم الكنارى، ليجمد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، ويدفع به فى دقائق قليلة فى المباريات الأخيرة.

سجل مصطفى محمد حتى الآن هدفًا وحيدًا، خلال 5 مباريات شارك بها مع نانت فى الدورى الفرنسى، لكنه خاض جميعها بديلًا، ليكون معدل دقائق مشاركته 83 دقيقة فقط، وكان هدف الأناكوندا أمام مونبلييه فى الجولة الثالثة بتاريخ 31 أغسطس الماضى.

«مرموش» يصطدم بـ«بايرن ميونخ»

وعلى مستوى الدورى الألمانى، يخوض عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت صدامًا قويًا مع فريقه أمام بايرن ميونخ، فى قمة الجولة السادسة من البوندسليجا.

يقدم مرموش مستوى مميزًا هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت، إذ أنه هداف للفريق فى الدورى الألمانى والأكثر مساهمة تهديفية بين لاعبى فريقه، كما أنه هداف الدورى الألمانى قبل انطلاق سادس الجولات.

يتصدر مرموش قائمة هدافى الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 6 أهداف بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه هارى كين، كما صنع 3 أهداف أخرى خلال 5 مباريات خاضها فى المسابقة، ليصبح مجموع مشاركاته هذا الموسم حتى الآن 8 مباريات، مسجلًا 7 أهداف، وصانعًا 5 أخرى فى مختلف المسابقات خلال معدل دقائق لعب 657 دقيقة.

يستضيف آينتراخت فرانكفورت، بايرن ميونخ على ملعبه دوتش بانك بارك فى لقاء ينطلق فى السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يعتلى البايرن قمة الترتيب بـ13 نقطة قبل انطلاق الجولة السادسة، بينما يأتى رفاق عمر مرموش فى الوصافة بفارق نقطة وحيدة.

وفى العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، يستقبل نيس نظيره باريس سان جيرمان على ملعب أليانز ريفيرا فى ختام منافسات الجولة السابعة من الدورى الفرنسى.

وتعد هذه المباراة، صعبة لفريق نيس أمام قوة باريس سان جيرمان الهجومية، ولكن بالرغم من ذلك، هناك ظهور محتمل للمدافع المصري محمد عبدالمنعم مع نيس فى هذه المباراة.

وشارك محمد عبدالمنعم مع نيس حتى الآن فى 3 مباريات، واحدة كبديل و2 فى التشكيل الأساسى، ولكن فى آخر لقاء شارك به عبدالمنعم مع النسور، لعب شوطًا واحدًا، ليخوض 157 دقيقة فقط، منذ انضمامه إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلى لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

ولم يشارك عبد المنعم مع نيس فى مباراتيه ببطولة الدورى الأوروبى، إذ تعادل الفريق مع ريال سوسيداد الإسبانى فى الأولى، وخسر من لاتسيو الإيطالى برباعية مقابل هدف فى الثانية، وفى كليهما جلس مدافع المنتخب الوطنى على مقاعد البدلاء وفقًا لرؤية المدرب فرانك هايس، الذى يرى عدم تأقلم محمد عبدالمنعم مع نيس حتى الآن ومع أجواء الدورى الفرنسى بشكل عام.