عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم نتنياهو مجددا

هاجمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، وقالت أنه: "تخلي عن أبنائهم،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أهالي الرهائن قولهم: "نتنياهو تخلى عنهم من أجل سلامة حكومته واعتبارات شخصية".

وأضافت إن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي تخلى عنهم من أجل سلامة حكومته واعتباراته الشخصية، وسنحتفل بمرور عامين على اختطافهم وثلاثة أعوام على أسرهم، إذا كان أي منهم لا يزال صامدا".

واعتبرت أن نتنياهو يحاول أن يجعل المختطفين منسيين طالما هو موجود بالحكم.