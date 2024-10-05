ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم نتنياهو مجددا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هاجمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، وقالت أنه: "تخلي عن أبنائهم،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أهالي الرهائن قولهم: "نتنياهو تخلى عنهم من أجل سلامة حكومته واعتبارات شخصية".

وأضافت إن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي تخلى عنهم من أجل سلامة حكومته واعتباراته الشخصية، وسنحتفل بمرور عامين على اختطافهم وثلاثة أعوام على أسرهم، إذا كان أي منهم لا يزال صامدا".

واعتبرت أن نتنياهو يحاول أن يجعل المختطفين منسيين طالما هو موجود بالحكم.

عائلات الرهائن الإسرائيليين حماس غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو