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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة أحمد حجازي في فوز نيوم على الحزم بدوري «يلو»

أحمد حجازي في مباراة
أحمد حجازي في مباراة نيوم ضد الحزم
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حقق فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، فوزًا ثمينًا على ضيفه الحزم بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

شارك أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل نيوم أمام الحزم، ولعب حتى الدقيقة 45+2، بعد استبداله بزميله فهد منيف.

إصابة أحمد حجازي

أجرى بركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم، تبديلًا اضطراريًا بخروج أحمد حجازي، الذي تعرض للإصابة أثناء تقدم رفاق حجازي بهدف للا شئ.

تقدم مهند آل سعد بهدف لفريق نيوم في الدقيقة 13، بعد تمريرة من سلمان الفرج، لينتهي الشوط الأول بتقدم زملاء أحمد حجازي بهذا الهدف.

 وأرسل سلمان الفرج بينية أخرى في الدقيقة 55 إلى البرازيلي رومارينيو، الذي واصل تألقه مع نيوم منذ بداية الموسم الجاري.

يضم فريق نيوم مجموعة من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي، مثل سلمان الفرج، رومارينيو، وعباس الحسن، بالإضافة إلى أحمد حجازي ومباي دياني وألفا سيميدو.

بتلك النتيجة، فض نيوم شراكته مع الحزم على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الأخير عند 13 نقطة ليتراجع للمركز الثالث.

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