وسط مخاوف من تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي .. بايدن: لم أتحدث إلى نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، إنه لم يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد، وأكد بايدن أنه قال في وقت سابق من الأسبوع إنه سيتحدث إلى نتنياهو، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ورد بايدن عندما سألته صحفية من "سي إن إن" عما إذا كان قد تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "لا."

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين، إنه سيتحدث إلى نتنياهو "قريبا"، وسط تصعيد متزايد بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط.

كما سئل بايدن عن رسالته إلى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة، قبل الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي، وما تلي ذلك من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، وقال للصحفيين: "سأتحدث إلى مجموعة منهم."