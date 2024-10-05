اتحاد التايكوندو: أعددنا جيلا جديدا من الشباب قادرا على تحقيق البطولات

كشف مسئولو اتحاد التايكوندو انهم منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مسئولية الاتحاد قاموا باعداد جيل جديد طيلة السنوات الماضية سيكون له الكلمة العليا فى العديد من المحافل الدولية والعالمية المقبلة، مؤكدين أن هناك وفرة كبيرة فى اللاعبين بقطاعات الناشئين والشباب وهذا لم يكن موجودا من قبل بعد اعتزال هداية ملاك صاحبه برونزيتي ريو دى جانيرو وطوكيو بالاضافة الى ابتعاد عبد الرحمن وائل عن اللعبه وهم من شاركو فى اولمبياد طوكيو ومعهم سيف عيسى.

وأكد مسئولو التايكوندو أن الاتحاد نظم العديد من بطولات الجمهورية فى كافة انحاء مصر سواء فى القاهرة أو الإسكندرية وبورسعيد والفيوم والبحر الاحمر والاقصر وقنا من اجل البحث عن افضل العناصر من اللاعبين الشباب لمنتخب مصر .

وشددوا على أن عامل الخبرة بسبب صغر سن الثنائى ايه شحاته واحمد نصار والتى تعتبر المشاركة الاولي لهم فى اولمبياد باريس كان السبب فى عدم تحقيقهم اى ميدالية فى باريس لكن ينتظرهم مستقبل كبير خاصة ايه شحاته التى استطاعت الاطاحة بالاسبانية سيسيليا كاسترو المصنفة الثامنة على العالم والتأهل لدور الـ 8 بالإضافة إلى تحقيقها بطولة أفريقيا

وقال المسئولون ان من أبرز الأسماء التى نجحت في خطف الأضواء شهد سامى صاحبة برونزية العالم في اذربيجان وجنا خطاب بطلة أفريقيا وثاني دورة الألعاب الأفريقية وخامس بطولة العالم وصاحبة برونزية الجائزة الكبرى ومعتز بالله عاصم الفائز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية وذهبية الجائزة الكبرى وفضية دورة الألعاب الأفريقية.