الأنبا ميخائيل يشهد الحفل السنوي لكنيسة العذراء مريم بوادي حوف

في حفل مبهج ملئ بالبركات بحضور الأنبا ميخائيل أسقف حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم.. احتفلت أسرة تي بارثينوس لخدمة الوعظ المرئي، بالحفل السنوي الكنسية السيدة العذراء مريم بوادي حوف.. أمس الجمعة، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شهد الحفل مجموعة من الفقرات الروحية والفنية المؤثرة التي تميزت بالأداء الصوتي والتمثيلي العميق.

ـ بدأً بكورال كرمال الصليب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بحدائق المعادي، الذي قدم مجموعة من الترانيم المؤثرة.

ـ ثم تلاه فريق SMT للبانتومايم الخاص بالكنيسة وعرضه القوي"Set Me Free"، حيث تناول العرض مفهوم الصراع الذي يعيشه الإنسان في محاولاته للتحرر من قيود الخطيئة والشيطان.

كما شهد الحفل كلمة مؤثرة خلال الفعالية لنيافة الأنبا ميخائيل: دعوة للعودة إلى القراءة.

وأشاد الأنبا ميخائيل بالأعمال الفنية الهادفة التي تحمل معاني عميقة، مؤكدًا على أهمية تقديم محتوى فني يثري الروح والعقل.

ـ ثم جاء أخيراً العرض المسرحي "أعترف أحسنلك"، تناول العرض بأسلوب رمزي وروحي مراحل من حياة السيد المسيح، وبدأ بقصة غير محددة الزمان والمكان حيث تم إستخدام السرد الحواري الممزوج بالسجع والتأمل لتسليط الضوء على مشاهد هامة من حياة السيد المسيح وخطة الخلاص وفداء البشرية.

كما تناول العرض مواقف إجتماعية متنوعة حول أهمية سر التوبة والاعتراف، حيث تم تمثيل مشاهد معاصرة توضح بعض المعوقات والمشاكل وحاجة الإنسان إلى العودة لله من خلال سر التوبة والاعتراف.

في نهاية الحفل، تم تكريم أسرة المسرح من قبل نيافة الانبا ميخائيل وسط أجواء من الفرح والتقدير، ليكون هذا الحفل مناسبة تترك أثراً في قلوب جميع الحاضرين.